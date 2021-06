Florinela Georgescu (ANM): Tornadele pot dezvolta o mișcare circulară cu viteze și de 400 de km/h. În situații de instabilitate puternică nu e nevoie să se formeze o tornadă pentru a avea pagube importante (VIDEO)

Florinela Georgescu, directorul executiv ANM, a vorbit sâmbătă, pentru B1 TV, despre instabilitatea atmosferică accentuată și fenomenele meteo extreme care au avut loc recent în Europa. Cinci oameni au murit şi circa 200 au fost răniţi după o tornadă produsă joi în Cehia. O alta, de mici dimensiuni, a avut loc în Marea Britanie. Aceasta din urmă a produs doar pagube materiale. Georgescu a vorbit și despre fenomenele meteo din România.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

