‘Foame de bani’ la Primăria Capitalei. Șeful CNCD o acuză pe Gabriela Firea de DISCRIMINARE: Vinieta de acces în București, în condițiile prezentate, este NELEGALĂ. NU ARE NICIO RELEVANȚĂ ÎN COMBATEREA POLUĂRII! (VIDEO)

Șeful Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, susține că proiectul prezentat, miercuri, de primarul Gabriela Firea, cu privire la introducerea vinietei de acces în București, este discriminatoriu.

Csaba a declarat în cadrul emisiunii ’Bună, România!’ de pe B1 TV că măsura edilului nu are în vedere protecția mediului, ci este o inițiativă nelegală.

“Avem decizii ale instanței în alte situații care au declarat nelegale astfel de taxe. Să vă explic de ce: județul în care este înmatriculat un autovehicul nu are nicio relevanță cu mișcorarea poluării mediului. Dacă dna Firea spunea că va introduce o taxă pentru toate autovehiculele care au un grad mare de poluare indiferent unde sunt înmaticulate nu era o discriminare.

Dacă interziceam accesul autovehiculelor, a tuturor care sunt sub euro 3, în centrul Capitalei sau în zonele aglomerate, nu era o discriminare.

Deci nu poți să pui pe criteriul locului de inmatriculate a unui autovehicul, ci poți să pui o taxă pe gradul de poluare al unui autovehicul.

De exemplu, în Germania sunt orașe care au spus: din anul x se interzic mașinile diesel idiferent de euro 4 sau 5 sau altul”, a declarat șeful CNCD, Asztalos Csaba.

