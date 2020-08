UPDATE // Un număr de 32 de muncitor nepalezi și indieni au fost testați pozitiv pentru infecția cu virusul SARS CoV-2. Aceștia au fost preluați cu un autocar și internați în spital. Cei infectați, care fac parte dintr-un grup de 108 muncitori lucrează la construcția unui ansamblu rezidențial din zona metalurgiei. Ei au povestit că stau în condiții inumane, chiar și câte 10 într-o baracă. De acolo ar fi luat și virusul. Primele două cazuri de infectare în șantier ar fi apărut în urmă cu o săptămână. Muncitorii care au fost depistați pozitiv au fost izolați, iar peste 100 de persoane, care au intrat în contact cu ceilalți, urmează să fie testate, pentru a vedea câte au luat virusul de la colegi.

Oamenii care locuiesc în zona șantierului sunt disperați. Polițiștii și jandarmii au păzit șantierul iar o echipă de la DSP a venit să le ofere combinezoane și mănuși de protecție. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a ajuns la fața locului pentru a vedea cum stau lucrurile:

„Avem în primul rând o problemă de sănătate și DSP București este deja implicată pentru a găsi soluții, încă din cursul nopții și din cursul zilei trecute luse deja primele măsuri și am să vă rog să vă adresați acesteia pentru răspunsuri, eu am vrut să îmi culeg primele informații din teren, ca să înțeleg mai bine”, a explicat Violeta Alexandru.

O anchetă epidemiologică aflată în curs va stabili care este starea muncitorilor de pe șantier. În total 120 de angajați din India lucrează pe acest șantier din Capitală.

