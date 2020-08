Focar de COVID-19 în București. Peste 100 de muncitori ar fi izolați, după ce câteva zeci de persoane ar fi primit rezultat pozitiv la testul pentur COVID-19 (VIDEO)

Un focar uriaș de coronavirus ar fi fost depistat în București. Peste 100 de muncitori străini de pe un șantier ar fi izolați, după ce câteva zeci dintre ei ar fi fost testat pozitiv la testul pentru COVID-19.

În prezent, șantierul este păzit de jandarmi. Despre caz a aflst și ministrul Muncii, Violet Alexandru, care a vizitat șantierul azi noapte.

În aceste momente toți muncitorii au fost izolați pe șantier, sunt acolo sub pază tocmai pentru a se asigura autoritățile că nu pleacă, însă aceștia au apă și mâncare, iar în cursul acestei zile urmează să fie făcută și o anchetă epidemiologică. Este vorba de peste 100 de muncitori care se află pe acest șantier, iar o parte dintre ei au fost testați pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus.

Noaptea trecută a mers la fața locului și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, cunoaște situația, iar acum cazul le revine autorităților, Direcția de Sănătate Publică, care trebuie să înceapă o anchetă epidemiologică și să ia toate deciziile la fața locului. Cel puțin până când se va rezolva această situație, lucrările de pe șantier vor fi sistate.

