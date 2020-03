Focar de COVID-19 la Suceava. Mărturie în lacrimi a unui cadru medical: “Nu vor să ne mai testeze, ca să venim să lucrăm” (VIDEO)

Mărturii cutremurătoare ale medicilor din Suceava, județ ce pare să fi devenit principaul focar major de Covid-19 din România.

Dintre cei 12 pacienți decedați din cauza coronaviruslui în țara noastră, cinci provin sau au fonst internați aici, iar principalul spital din oraș a fost și el închis pentru dezinfecție.

Zeci de cadre medicale s-au adunat, miercuri dimineață, în fața Direcției de Sănătate Publică Suceava și așteaptă să fie testate. În zadar, spune unii medici, pentru că nu mai sunt teste.

Cu lacrimi în ochi, o doctoriță povestește pentru Monitorul de Suceava că sunt mințiți și că teste există, dar vor ca medicii să meargă la lucru cu price preț.

“ Am venit aici, suntem un grup de vreo 40 de persoane… nu îmi dau seama exact câți suntem, suntem răsfirați la doi metri... coada depășește corpul de la boli infecțioase și nu-i văd pe toți

Ne-au spus că nu mai sunt teste. Asistenta-șefă de la UPU (n.r.-Unitatea de Primiri Urgențe) plângea. Și ne-au spus că nu sunt teste. Adevărul este altul. Sunt teste. Nu vor să ne mai testeze, ca să venim să lucrăm. Pentru că dacă ne testăm suntem obligați să stăm 14 zile în autoizolare. Și atunci spitalul nu mai are oameni. Fac asta doar ca să venim să lucrăm în continuare. Ce să facem? Noi nu avem dreptul să știm dacă suntem infectați sau nu? Pentru familiile noastre?

Vă rog să mă credeți, vă spun cu mâna pe suflet, eu VREAU SĂ ȘTIU DACĂ FAMILIA MEA ARE CEVA, dacă nu are, eu mă autoizolez și vin și lucrez, da? Că nu mi-e greu, am fost instruită, la noi pe secție am fost instruiți, cum să ne îmbrăcăm, cum să ne dezbrăcăm, cum să ne protejăm. Vreau doar să știu dacă sunt negativ, dacă sunt negativ, bagajul este pregătit acasă, mă autoizolez unde ne-au dat locație, voi sta acolo și voi veni să lucrez la spital cât pot. Dar ACASĂ NU MĂ MAI DUC. AM FAMILIE, AM PĂRINȚI ÎN VÂRSTĂ, AM COPIL. (plânge)”, spune medicul.

Mărturie unui cadru medical din Suceava: “Nu vor să ne mai testeze”

Doctorița spune că medicilor le e teamă să vorbească, să spună prin ce trec, pentru că ar putea fi dați afară. Aceasta vorrbește și de un plan al autorităților de a face un spital pentru bolnavii de Covid-19 în centrul orașului și că acesta ar fi un motiv întemeiat de a nu-i testa pe medicii locali, pentru că nu ar avea cine să lucreze acolo.

'Astăzi, singura persoană de la conducerea spitalului care a venit a fost d-na Mihaela Hreceniuc, asistenta-șefă din UPU, care îi ține locul fostului director de la noi, d-na Doina Chirap, plângea, păcat că nu am filmat-o: PLÂNGEA ȘI NE SPUNEA: FETELOR, NU SUNT TESTE! Stați acasă și vă anunțăm”. Dar eu nu vreau să plec acasă, stau aicea, da?!

Ni s-a spus la un moment dat că ora 9.00 o să vină teste. D-na Mihaela Hreceniuc a sunat la d-na doctor Zorescu (n.r.-de la DSP) și am auzit-o că a dat pe speaker. Ea săraca a dat pe speaker ca să auzim și noi. Și a spus că nu sunt și nu vor veni teste. De ce? De ce? Domnul Arafat a spus că ne testează pe toți, nu?! Ce să înțeleg, chiar asta s-a vrut: SĂ SE FACĂ UN SPITAL COVID ÎN MIJLOCUL ORAȘULUI?

Foarte mulți colegi vor să vorbească. Foarte mulți colegi. Dar le e frică. Pentru că TOȚI AVEM FAMILII, AVEM RATE LA BĂNCI ȘI NE PIERDEM LOCUL DE MUNCĂ (plânge)', conchide medicul sucevean.

În contextul în care mai multe voci au susținut că județul Suceava ar putea deveni pentru România ceea ce Lombardia a însemnat pentru Italia, din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus, primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a precizat că estimează că în ultima lună au venit în județ, din țările afectate puternic de pandemie, un număr de 6.000 de români, deși în realitate numărul poate fi mult mai mare. (Detalii AICI)

Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean Suceava, a fost si el testat pozituv. (Detalii AICI)

România a depistat 794 de persoane infectate cu noul coronavirus la nivel național, iar 12 dintre pacienții cu COVID-19 au decedat. Dintre aceștia, cinci provin sau au fost internați la Suceava, județ ce pare să fi devenit principalul focar de infecție din țară. (Detalii AICI)