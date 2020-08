Focar de COVID-19 și pe Șantierul Naval Tulcea. 16 muncitori de origine vietnameză au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus și internați (VIDEO)

Un focar de COVID-19 fost depistat și pe Șantierul Naval Tulcea, acolo unde 16 lucrători de origine vietnameză au fost testați pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2. Aceștia sunt internați în Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Tulcea, iar persoanele cu care au intrat în contact au fost izolare.

„Județul Tulcea este al treilea județ ca număr mic de cazuri pozitive înregistrate la nivelul țării. Dar ca și în restul țării, în ultima perioadă sau înregistrat mai multe cazuri pozitive, iar din păcate cele mai multe sunt înregistrate pe platforma VARD. La acest moment avem 16 persoane internate, sunt de origine vietnameză, internate la Secția contagioase din Spitalul Județean Tulcea. Contacții acestor persoane pozitive sunt izolați pe platforma șantierului naval, într-un campus unde este asigurată paza la cazare”, a explicat Carmen Calioanu, subprefectul județului Tulcea, pentru B1 TV.

Există voci care susțin că muncitorii vietnamezi ar fi recalcitranți și nu sunt dispuși să se supună regulilor sanitare din România. Întrebată despre acest subiect, ea a ținut să menționeze că „ei au avut de la momentul sosirii în județul nostru au avut o atitudine mai agresivă. În ultima perioadă au fost nevoiți să se spunuă măsurilor impuse de legislația română și să accepte și măsura carantinării și a izolării. Da, avem o problemă în acest sens, dar cred că la acest moment ea se află sub control, pentru că domnul director pe protecția muncii este o persoană extrem de preocupată și chiar a avut grijă să îi liniștească.”, a explicat ea pe B1 TV.

În cazulor celor 16 muncitori infectați a fost demarată o anchetă epidemiologică. „Da, achetele sunt efectuate. Aceste 35 de persoane de care vă vorbeam, care sunt aflate în acest campus unde sunt izolați și păziți sunt contacții celor pozitivi aflați în Secția Contagioase. Sunt 16 persoane internate, noi avem și un spital suport de COVID, unde merg cazurile mai grave, la Medgidia. Dacă aceste persoane se află la Spitalul Tulcea ele sunt simptomatice, dar nu atât în cât să necesite internarea ca fiind cazuri grave. Sunt monitorizați și de medicii de la Infecțioase, nu sunt internați în Secția ATI”, a explicat Carmen Caloianu, subprefectul județului Tulcea.

