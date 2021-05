Focar de pestă porcină la Grădina Zoologică din Craiova. Doi mistreți vietnamezi au fost găsiți morți, iar alte șapte animale vor fi sacrificate (VIDEO)

Focar de pestă porcină africană la Grădina Zoologică din Craiova. Doi porci mistreți vietnamezi au murit, iar alte șapte animale vor fi sacrificate din cauza virusului.

Cei doi porci vietnamezi au fost găsiți morți, de angajați. Aceștia au sesizat imediat reprezentanții DSV Dolj, pentru efectuarea necropsiei, iar conform legii, toate exemplarele de porcine trebuie eutanasiate în astfel de cazuri.

Așadar, toți porcii (doi vietmanezi si 5 mistreți) de la Grădina Zoologică din Parcul Nicolae Romanescu vor fi uciși.

Se bănuiește că animalele s-au infectat fie prin alimentație, din cauza unor furaje contaminate, fie odată cu relocarea mai multor specii de la Grădina Zoo din Timișoara, Timișul fiind un județ afectat de pesta porcină.

