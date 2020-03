Apelul autorităților la izolare, ignorat total în Focșani: Icoană Făcătoare de Minuni, plimbată prin oraș. Mai mulți oameni s-au strâns să atingă mașina (VIDEO)

În România a fost decretată stare de urgență din cauza noului coronavirus, iar autoritățile fac apeluri repetate la populație să rămână în case și să evite pe cât posibil contactele sociale, pentru a preveni răspândirea bolii. În Focșani, însă, mai marii bisericii au alte planuri.

Sâmbătă, la îndemnul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei, Icoana Făcătoare de Minuni de la Dălhăuți a fost plimbată pe bulevardul principal din Focșani și s-a oprit pentru scurte momente în dreptul bisericilor aflate la stradă. Pe traseu, mai multe persoane, unele ieșite din biserici, s-au apropiat să atingă mașina și rama icoanei.

Icoana Maicii Domnului a fost plimbată într-un autoturism de teren, iar în altă mașină au fost instalate boxe audio, de unde au răsunat la volum maxim cântece religioase.

Sursă Video: Vrancea24

