Gândaci la Pediatrie, în Focșani. „Ca la ghenă!!”. Reacția unității medicale (VIDEO)

Imagini de-a dreptul revoltătoare au fost surprinse în secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean din Focşani. O mamică a distribuit pe Facebook mai multe poze şi filmări în care se vede cum gândacii colcăie pe holuri. Reprezentanţii spitalului spun că în imagini apare o capcană pentru insecte folosită cu acordul medicilor, informează B1 TV.

Fotografia cu gândaci a fost realizată duminică dimineața și a fost postată pe Facebook însoțită de un comentariu. Femeia care a surprins imaginile a povestit că, în urmă cu nouă ani, s-a confruntat cu o situație asemănătoare în același spital.

„Doamneee, ferește!! Secția de pediatrie Focșani, gândaci ca la ghenă!! Ăștia se bat pt ciolan iar noi murim cu zile,te duci cu o boală si vii cu șapte!l", a scris femeia, pe pagina de socializare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.