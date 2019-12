UPDATE: Potrivit informațiilor B1 TV, șoferul oprit cu focuri de armă este chiar fiul lui Sile Cămătaru. Albert Balint este căutat încă din octombrie, după ce ar fi înjunghiat un tânăr în faţa unui club din Timişoara. Bărbatul va fi reținut și dus la audieri la Secția 5 de Poliție din Timișoara.

