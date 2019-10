Foraje puturi pentru confortul casei

Proprietarii de case de la tara se straduiesc sa creeze conditii de trai, astfel incat, din punct de vedere al confortului, sa nu fie inferioare apartamentelor din orase. Datorita imposibilitatii obtinerii de utilitati centralizate in afara limitelor orasului, este necesar sa se organizeze aprovizionarea autonoma cu apa, incalzire si alte servicii. Nu este dificil sa creezi un sistem de aprovizionarea autonoma cu apa, daca soliciti ajutorul unor profesionisti in foraje puturi, care vor efectua un foraj rapid si de inalta calitate.

Cea mai buna recomandare este sa apelezi la o firma specializata.

Procesul de foraj puturi

Forajul de puturi este un proces tehnologic care presupune crearea unui put tubular care asigura apa de la o adancime suficienta. Un put este o structura hidraulica complexa, care permite obtinerea in cantitati suficiente a apei necesare pentru sarcinile gospodariei, udarea gradinii etc. In absenta cunostintelor sau experientei geologice necesare, este imposibil sa creezi un put de inalta calitate, si prin urmare, este important sa ai incredere in specialistii cu inalta calificare pentru a efectua lucrari de foraj. Specialistii firmei Tipfor au experienta suficienta in forarea puturilor. Pentru performanta de inalta calitate a sarcinilor tehnice de diferite complexitati, nu sunt utilizate doar platforme de foraj de dimensiuni mici, ci si mari, ceea ce le permite sa faca in cel mai scurt timp un put, excluzand lucrarile pregatitoare indelungate. De asemenea, flota de echipamente de foraj este actualizata constant.

Cum sa selectezi locatia

Exista mai multe reguli care trebuie luate in considerare atunci cand alegi o locatie pentru un put:

Pe o raza de 4 metri fata de fantana, nu trebuie sa existe alte structuri;

Pe o raza de cel putin 300 de metri nu trebuie sa existe companii industriale, autostrazi, cimitire de bovine, depozite;

Fantana trebuie creata la cel putin 20 de metri de zonele in care fertilizantii chimici sunt folositi pentru cultivarea legumelor.

In cele mai multe cazuri, proprietarilor unei case de la tara le este destul de dificil sa aleaga in mod independent locul potrivit pentru fantana. Specialistii companiei Tipfor te pot ajuta la rezolvarea acestei probleme. De asemenea, daca este necesar, fac ajustari pentru procesele viitoare, recomandand amplasarea optima a putului, precum si ajustarea adancimii sale, recomandand proprietarului sa instaleze echipamente suplimentare de curatare.

Caracteristici tehnologice ale putului

Forajul de puturi este un proces care poate fi insotit de un nivel diferit de complexitate, in functie de caracteristicile geologice ale solului, precum si de obiectivele pe care le urmareste clientul. Pentru a obtine apa tehnica pentru irigarea gradinii, este suficient sa sapi un put de adancime mica. Cu toate acestea, oamenii de stiinta moderni, nu recomanda crearea unui put de apa de adancime mica pentru gatit, deoarece riscul de intrare a substantelor chimice este destul de mare. Din acest motiv, multi proprietari ale zonelor suburbane prefera sa aiba un put artezian, pentru ca apa sa aiba cea mai ridicata calitate. In functie de scopul si complexitatea putului, sunt oferite urmatoarele tipuri de constructii: cu un singur tub, cu doua conducte, cu tub triplu.