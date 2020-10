Jandarmii au intervenit în forță la metrou, vineri după-amiază, și au scos mai mulți suporteri din garnitura de tren, încătușându-i pe peron. Suporterii ar fi avut asupra lor materiale pirotehnice și mai multe arme albe, iar intervenția forțelor de ordine a avut loc în contextul în care doi jandarmi au fost loviți.

