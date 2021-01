Fost europarlamentar, condamnat definitiv la 8 ani și jumătate de închisoare: Marian Zlotea a anunțat că a plecat din România

Fostul europarlamentar Marian Zlotea a primi, miercuri, o condamnare definitică la 8 ani și jumătate de închisoare cu executare. Fost președinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), Zlotea este acuzat de luare de mită, instigare la luare de mită şi trafic de influenţă. De asemenea, instanța a decis că fostului politician i se va confisca suma de 263.000 de lei. După sentința pronunțată de judecătorii de la Curtea de Apel București, Zlotea a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că a plecat din România.

Marian Zlotea a fost condamnat la 8 ani și 6 luni de închisoare

În primă instanță, Marian Zlotea fusese condamnat de Tribunalul Bucureşti la doi ani de închisoare cu suspendare, informează HotNews.ro.

Zlotea a fost trimis în judecată de procurorii DNA în februarie 2015, fiind acuzat că a primit bani şi produse alimentare pentru "pomeni electorale".

"Concret, Marian Zlotea, în repetate rânduri, a determinat conducerea DSVSA Bucureşti, respectiv pe inculpaţii Lupu şi Hofman, să abuzeze de funcţiile deţinute pentru procurarea produselor alimentare necesare realizării unor acţiuni sociale (de atragere a alegătorilor cu pomeni electorale, pentru susţinerea unor evenimente, pentru asigurarea protocolului ANSVSA, dar şi al altor instituţii), cunoscând faptul că, la rândul lor, aceştia din urmă îşi determină subalternii să se folosească de calitatea de inspector pentru a procura aceste produse de la agenţii economici pe care îi controlau şi autorizau pe linie sanitar-veterinară şi siguranţa alimentelor", precizau atunci procurorii anticorupție.

Fostul europarlamentar a plecat din România: ”Sunt nevinovat iar aceasta este o sentință nedreaptă”

După ce instanța a decis condamnarea sa la închisoare, fostul europarlamentar PDL a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că se consideră nevinovat și că a plecat din România.

”Sunt nevinovat iar aceasta este o sentință nedreaptă dată într-un dosar bazat în totalitate pe două denunțuri neîntemeiate date sub presiune de doi inculpați arestați care, ulterior denunțurilor, au fost eliberați.

Toată povestea s-a creionat în jurul acțiunilor sociale organizate pe lângă biserici în campania electorală din 2009. Faptele au fost catalogate de DNA ca fapte de corupție și trafic de influență fără nicio probă în acest sens.

Instanta de fond a Tribunalului Bucuresti a dispus în ceea ce mă privește o pedeapsa de 2 ani cu suspendare pe care bineînțeles că am considerat-o nedreaptă și am atacat-o. Instanța de apel nu a respectat nici un drept la apărare pe tot parcursul procesului schimbând în penultimul termen al pronunțării încadrarea în trafic de influență fără ca acest lucru să se fi solicitat de vreuna dintre părțile implicate. (...)

În acest moment, știind de această înscenare de sentință care urma să mi se pregatească am părăsit Romania și, la fel ca fostul meu coleg din Parlamentul European, spaniolul Carles Puigdemont, am cerut statut de refugiat politic în altă țară. Cu probele și dovezile pe care le am, inclusiv înregistrările din dosar care îmi dovedesc nevinovăția, îmi voi căuta dreptatea la CEDO", a scris Marian Zlotea pe Facebook.