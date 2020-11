Fost manager al SJU Piatra Neamț, despre inițiativa privind construirea unui nou spital: Nu s-a mai rezolvat. Finanțarea o asigură Consiliul Județean. Probabil că factorul politic este cel care decide (VIDEO)

Codruț Munteanu, fost manager la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, a vorbit despre culisele inițiativei privind construirea unui nou spital, demers care „nu s-a mai rezolvat” în cele din urmă. Întrebat de ce nu s-a mai întâmplat acest lucru, el a explicat că „finanțarea o asigură” Consiliul Județean, motiv pentru care „probabil că factorul politic decide acest lucru”.

