Fost pacient în salonul incendiat de la Spitalul "Matei Balș": Mă încălzeam văitându-mă, cerând o pătură în plus și un trening mai călduros

Realitatea din Instuitutul Matei Balș iese la iveală, în urma incendiului de vineri dimieață. Un pacient, internat chiar în pavilionul care a luat foc, în umră cu o lună a făcut primele declarații despre ce a îndurat în timpul spitalizării. Florin Toma a dezvăluit pentru B1 TV că a îndurat un frig cumplit, chiar dacă vremea continua să se mențină caldă.

"Am fost internat acum o lună, timp de 21 de zile, Practic de la începutul lunii decembrie, până pe 28. A fost foarte frig. Norocul nostru a fost că a fost a lună decembrie foarte clementă cu momente de primăvară grozavă. Atunci mai puteam deschide și geamurile să ne vină aer", a spus Florin Toma.

Bărbatul a povestit că a fost internat chiar în salonul în care s-a produs tragedia.

"Am fost internat în Pavilionul V, chiar în salonul 63, ală pe care îl vedeți ars, care a devenit celebru. Mă încălzeam văitându-mă, scriind pe Facebook că îmi este frig, cerând o pătură în plus și cerând de la familie de urgență un trening mai călduros. Am fost foarte, foarte dezamăgit pentru lipsa de interes a managementului. Am mai fost întrebat și spun că trebuie făcută o diferență fermă, clară, intre corpul medical, cei care îngrijesc bolnavii, care le schimbă pamperșii și le dau de mâncare și le atârnă perfuzii din zi la orice oră din noapte și cei care administrează. Nu o rugam pe asistentă să facă mai multă căldură. Responsabilitatea era a managerului, care era preocupat de campania electorală. Managerului acelui era preocupat să-și facă reclamă la TV și să ajungă senator", a mai declarat bărbatul.

Întrebat dacă a văzut pacienți care foloseau dispozitive de încălzire alternative, fostul pacient a povestit că nu i s-a dat voie.

"Am întrebat la un moment dat dacă este posibil să-mi aducă ceva de acasă și mi-au spus că nu, că se lucrează cu oxigen și există pericolul incendiului sau al exploziei. Autoritățile trebuie să ne scoată din mizerie. Ca un șarpe veninos se întinde lângă noi dezinteresul, cinismul și lipsa de omenie a unui sistem medical", a mai spus el.

Mărturiile DUREROASE ale rudelor pacienților de la ”Matei Balș”, despre incendiul de vineri dimineață

Cinci persoane au pierit în urma tragediei de vineri dimineață

Bilanțul deceselor înregistrate în urma incendiului de la Institutul Matei Balș a ajuns oficial la 5, după ce autoritățile au confirmat că a fost găsită o nouă victimă. Zeci de pacienți au fost transferați către alte unități sanitare din Capitală.

Întrebat dacă salonul respectiv avea sau nu aviz de securitate la incendiu, ministrul de Lucian Bode a explicat, pentru B1 TV: „Așa cum am spus, avem o anchetă în derulare. Vă pot confirma, de asemenea, că noi, în noiembrie anul trecut, am avut ultimul control pe linie de prevenire a incendiilor la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, ocazie cu care am transmis exact măsurile care trebuie luate acolo. Toate elementele legate de avizul de securitate la incendiu, respectiv autorizația de securitate la incendiu și chestiunile care s-au spus deja în spațiul public, că s-ar fi folosit surse suplimentare alternative de încălzire, toate aceste elemente vor fi prinse în raportul final realizat de anchetatori”.