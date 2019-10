UPDATE: Mădălina Mezei a ajuns la sediul DNA, luni, în jurul orei 10.

Încep audierile în cazul Tarom. Fostul director al companiei aeriene, Mădălina Mezei, este așteptată luni dimineață la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a da declarații în faţa procurorilor în dosarul privind presupusa solicitare a ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, de a ține la sol unele avioane, în ziua moțiunii de cenzură. La sfârșitul săptămânii trecute fosta șefă a Tarom a anunțat că numele său figurează într-un dosar DNA legat de Ministerul Transporturilor, în care are calitatea de martor.

Totul a început când Mădălina Mezei, fostul director general al Tarom l-a acuzat pe Răzvan Cuc, ministrul demis al Transporturilor, că i-a cerut să oprească la sol o serie de avioane în ziua moțiunii de cenzură, astfel încât mai mulți parlamentari să fie împiedicați să voteze moțiunea de cenzură depusă de opoziție, iar Guvernul Dăncilă să supraviețuiască la votul din Parlament.

De partea cealaltă, deși a negat vehement acuzațiile că ar fi încercat să saboteze cursele aeriene, ministrul Transporturilor a recunoscut că s-a întâlnit cu Mădălina Mezei, cu o seară înainte de moțiune, precum și că i-a cerut o listă cu pasagerii zborurilor din ziua în care Guvernul Dăncilă avea să rămână fără sprijin în Parlamentul României. Totuși, susține demnitarul social-democrat, a făcut acest lucru doar pentru a se asigura că totul este în regulă. (Detalii AICI)

În acest context, Răzvan Pascu, un consultant în turism, a explicat că pasagerii acelor curse „pot da cu succes în judecată” statul român și compania aeriană Tarom pentru divulgarea de informații confidențiale. (Detalii AICI)

PMP a reacționat și el, prin vocea deputatului Petru Movilă, vicelider de grup în Camera Deputaților, care a cerut cere înființarea unei comisii de anchetă, care să afle „adevărul” în cazul situației de la TAROM. (Detalii AICI)

Iar scandalul ia amploare. Asta după ce aceeași Mădălina Mezei, demisă între timp de la șefia Tarom, a anunțat public că PSD nu a folosit cel mai vechi transportator aerian al României decât pentru jocuri politice, ci și pentru evenimente private. Fostul director general al companiei susține că social-democrații au comandat un zbor Tarom pentru a participa la nunta lui Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, deși a precizat că această practică este una legală și, surprinzător sau nu, destul de „tipică”. (Detalii AICI)

Tarom înregistrează pierderi cumulate de aproape 550 de milioane de lei în ultimii cinci ani, constată analistul financiar Iancu Guda, care a precizat că aceste pierderi accelerează aproape de 15% din cifra de afaceri în 2018, deși variau în jurul mediei de 10% în perioada 2014-2017. (Detalii AICI)

