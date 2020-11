Fosta vilă a lui Irinel Columbeanu, în flăcări de sâmbătă (FOTO și VIDEO)

Vila la Izvorani, judeul Ilfov, care a aparținut lui Irinel Columbeanu, a izbucnit în flăcări, sâmbătă, făcând scrum tot interiorul.

Incendiul s-a extins de la subsol către parter şi etaj. Mai mult, clădirea este încă în flăcări, la aproape 24 de ore de la izbucnirea acesteia.

Oamenii care acționează la fața locului fac alimentarea cu apă din lac şi de la Complexul Olimpic Izvorani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.