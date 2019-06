UPDATE: La ieșirea din sediul DNA, Ioan Oltean a declarat că i s-a comunicat că rămâne cu aceleași acuzații ca până acum.

”Acuzațiile au rămas aceleași. Mi-au reamintit aceleași acuzații. O să vin să mai dau declarații când mă vor chema, să vedem cum evoluează lucrurile. Nu pot să vă declar nimic. (...) Dacă nu am fost la Chitila, înseamnă că fapta nu există”, a spus Ioan Oltean.

