Fostul director TAROM, Mădălina Mezei, se va prezenta la DNA în contextul scandalului legat de faptul că ministrul Transporturilor Răzvan Cuc i-ar fi cerut să țină avioanele la sol în ziua moțiunii de cenzură.

”Am fost contactată de DNA și mă voi duce, luni, la ora 10, la DNA să declar, sub jurământ, tot ce am declarat și public”, a declarat Mezei, vineri, în cadrul emisiunii ”Drumurile noastre”.

Întrebată de ce a dezvăluit faptul că ministrul Răzvan Cuc i-ar fi cerut să țină avioanele la sol pe 10 octombrie abia după ce a fost schimbată din funcție și nu imediat ce i s-a solicitat acest lucru, Mădălina Mezei a răspuns: ”Eu nu am făcut această declarație. Au apărut niște informații în spațiul public și nu am făcut decât să le confirm. Obiectivul meu a fost să țin avioanele în aer și m-am asigurat prin toate mijloacele că voi evita o astfel de situație”.

Aceasta a precizat și că ministrul Transporturilor a făcut solicitarea cu pricina cu o zi înaintea moțiunii de cenzură.

De asemenea, întrebată de ce nu a făcut o plângere pe numele ministrului Răzvan Cuc, fosta șefă a TAROM a explicat: ”Nu aș fi vrut să provoc eu un scandal politic, să afecteze într-un fel sau altul niște decizii politice. Eu mi-am făcut doar datoria de director al companiei. Am discutat cu directorul de zbor, cu directorul tehnic, cu Operational Control Center și cu comandanții curselor să evităm absolut orice problemă care ar putea conduce compania într-o zonă de nelegalitate.

Mă simt cu conștiința curată, iar faptul că a apărut în spațiul public nu mi se datorează, nu eu am făcut aceste demersuri, nu am vrut sub nicio formă să mă expun public și să dau aceste informații”.

Mezei a mai precizat că în ziua de dinaintea moțiunii de cenzură i-a fost prelungit mandatul cu două luni. Iar după aproape o săptămână a fost demisă din funcție.

„Când am venit să fiu învestită în această funcție, domnul ministru a discutat cu mine, l-am întrebat ce așteaptă de la mine și dacă ne putem înțelege în acest sens și dumnealui mi-a zis: «Doamnă, eu vreau să salvez TAROM și mă bazez pe dumneavoastră». Și am considerat cât se poate de rezonabil. Și apoi am acționat în consecință într-o relație strict profesională cu domnul ministru Cuc”.