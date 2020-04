Fostul internațional român Gică Craioveanu a criticat maniera în care autoritățile din Spania gestionează lupta cu pandemia de COVID-19. În direct pe B1 TV, luni seară, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, el a afirmat că, în opinia sa, Regatul a fost „zguduit” de efectele crizei coronavirus și crede că se va recupera foarte greu, având în vedere că este o țară care trăiește preponderent din turism și din activitatea industriei HoReCa.



„S-au luat niște măsuri pe care nu le înțelege nimeni după o lună și jumătate. Eu înțeleg că trebuie să iasă copiii, pentru că ei sunt cei mai puțin expuși la acest virus, dar nu poți să stai 10.000 de persoane – cum am văzut la Cadiz – pe plajă, în același loc. Acest lucru, pentru mine, e grav. Ridici un pic restricția, dar dai stare de urgență până pe 24, deci nu are niciun înțeles pentru mine, sincer. Chiar spun, sincer nu înțeleg. Deci tu zici că aveți totul sub control și mărești starea de urgență”, a declarat Gică Craioveanu.

Fostul internațional român a evoluat ca fotbalist în Spania, între 1995 și 2006, pentru Real Sociedad, Villarreal și Getafe, timp în care s-a stabilit acolo. El a explicat că „sunt 220.000 de cazuri (n.r. – confirmate de COVID-19). Este enorm pentru o populație de 45 de milioane (n.r – locuitori), cu aproape 24.000 de decese. Eu înțeleg că există o presiune, foarte mulți oameni bogați în Spania care au pierdut milioane în săptămânile acestea, dar nu poți să te joci cu sănătatea nimănui. Eu cred că decizia pe care au luat-o este destul de gravă. Mai ales că, cu copii, poate să meargă un adult. Cu un adult, au voie copiii. Foarte mulți medici n-au fost de acord și ceilalți politicieni au spus că este foarte grav ce se întâmplă. Cum ai spus foarte bine, presiunea multor oameni a făcut ca guvernul (n.r. – Pedro Sanchez) să ia această decizie”.

Întrebat dacă parcurile din Spania sunt deschise, Gică Graioveanu a răspuns: „Sunt deschise. De exemplu, eu am în fața blocului un parc. Au fost copii ieri să se joace, să alerge, cu părinții. Bine, părinții stau separat de copii. (...) Copiii sunt purtători de virus. Ei nu suferă, dar transmit. Eu aș evita locurile aglomerate. Eu nu înțeleg cum să deschizi un restaurant, când este un loc închis și persoanele sunt apropiate, iar una poate să aibă coronavirus și să nu știe, pentru că sunt foarte multe cazuri în Spania. Ei spun că sunt peste 250.000 de cazuri”.

Întrebat dacă barurile și restaurantele sunt deschise, el a afirmat: „Nu. Au deschis foarte multe locuri, ca să îți iei mâncare pentru casă. Nu ai voie (n.r. – să stai acolo). Toate terasele sunt închise. Sau îți aduc cu motocicleta acasă (n.r. – mâncarea), sau te duci tu”.

Referitor la situația de la Cadiz, unde mii de persoane au fost surprinse pe plajă, în ciuda faptului că Spania este una dintre cele mai afectate țări de pandemia de COVID-19 din lume, Gică Craioveanu a subliniat: „Au fost foarte mulți oameni la Cadiz. Erau lipiți unii de alții. Încă terasele sunt închise. Cadiz e un loc foarte frumos, are plajă foarte mare. A apărut poză, azi dimineață, de eu am zis că nu e posibil. E și vina noastră, a părinților, de multe ori, că expunem copiii la așa ceva.

Fostul fotbalist a adăugat că „este grav” că anumiți români, care au revenit în țară de la debutul pandemiei de coronavirus, nu respectă restricțiile, „mai ales că nu înțeleg cum poți să pui în pericol alte persoane”.

Întrebat dacă este de părere că problemele din Spania s-ar putea răsfrânge – cel puțin indirect – și asupra României: „Fără discuții, mai ales că trăim cu toții în comunitatea europeană. Chiar, sincer, Spania a fost zguduită, fiindcă Spania trăiește foarte mult din turism, iar turismul nu există, din restaurante, iar restaurantele nu există. De aceea cred că se va recupera foarte târziu Spania”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.