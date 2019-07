Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu: Decizia în dosarul lui Liviu Dragnea, POLITICĂ ! Au fost PRESIUNI mari

Fostul judecător al CCR Petre Lăzăroiu a declarat, miercuri, după decizia CCR referitoare la completurile de trei judecători de la ICCJ, că Liviu Dragnea a fost condamnat politic și că judecătorii Curții constituționale s-au temut să judece acest caz din cauza presiunilor.

Lăzăroiu a mai spus că fostul lider PSD poate solicita rejudecarea dosarului său.

”Am fost judecător raportor la inceputul lui aprilie, nu am apucat sa ma prnunt. Pot sa va spun, in principiu, sunt convins, desi nu am vazut solutia, colegii vor spune in dispozitiv ca procesele vor fi rejudecate daca nu sunt defintivie, am mai spus asta.

Despre dosarul lui Dragnea, daca, sunt decizii defintivie, in principiu nu se poate, dar dosarul lui Dragnea e atipic, a ridicat o exceptie legat de completul de 3, i-a fost respinsa, ca urmare a respingerii ca facut sesiare de neconstitutionalitate. ICCJ s-a grabit sa judece și eu zic că ei ar fi trebuit să aștepte decizia Curții Constituționale.

Liviu Dragnea are motive de revizurire si de contestatie in anulare, nu sunt penalist. Eu nu cred ca tinta a fost bagarea lui Dragnea in puscarie, ci disparitia de pe scena politica.

Cu siguranță decizia în dosarul lui Liviu Dragnea a fost una politică!

Aici este vorba despre ceva simplu: am întrebat-o pe doamna Tarcea dacă respectiva lege mai este respectată. Ea ne-a spus că respectiva lege nu produce efecte negative. Eu am întrebat dacă ICCJ mai aplică legea sau nu.

A lăsa ICCJ să hotărască în locul Parlamentului este deja prea mult, este o

Foarte mulți colegi ai noștri nu au suportat presiunea și au decis să dea amânare. Exact cum vă spun! În momentul în care 3, apoi 4 judecători spun că ei nu mai doresc să judece, atunci s-a ajuns la concluzia că nu se mai poate judeca.

Decizia care putea schimba dosarul lui Liviu Dragnea nu s-a dat pentru că ai mei colegi n-au rezistat la presiune. Eu le-am spus de atunci: eu n-am o problemă că ies din complet, dar pe viitor voi veți avea o mare problemă.

Ni s-a tot spus că este mai bine să o lăsăm așa, să mai așteptăm. Eu nu-i judec pe colegii mei pentru că au avut un argument forte: de ce mereu aruncă la noi în curte scandalurile politice? Eu i-am înțeles.”, a declarat Petre Lăzăroiu, la Antena 3, potrivit stiripesurse.ro

Amintim că CCR a admis sesizarea depusă de Florin Iordache (PSD) pe completurile specializate în cazurile de corupție de la Curtea Supremă. Sesizarea a fost depusă de social-democrat pe vremea când îi ținea locul lui Liviu Dragnea la șefia Camerei Deputaților.

CCR a amânat de cinci ori luarea unei decizii în acest caz. (Detalii AICI)

Vezi AICI ce politicieni ar putea beneficia de această decizie a Curții Constituționale.