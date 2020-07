Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc: Noul director al Tarom trebuie să dea iama în birouri. Eu știu că erau zeci, dacă nu sute de angajați care stăteau și nu făceau nimic (VIDEO)

Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, a vorbit, vineri, în cadrul emisiunii ”Drumurile noastre”, despre situația de la Tarom, companie care, în primele șase luni ale acestui an a înregistrat pierderi de zeci de milioane de euro. De altfel, chiar înainte de începutul discuției, moderatorul Ștefan Etveș a anunțat că, potrivit informațiilor sale, angajații în șomaj tehnic de la Tarom nu își primesc banii la timp.

”La Tarom e nevoie urgentă de câteva măsuri, dar măsurile alea nu trebuie să vizeze piloții, personalul navigant, oamenii care muncesc și fac bani la Tarom. Trebuie să dea iama actualul director în birouri, să vadă cine muncește și cine nu muncește pentru că eu știu că erau zeci, dacă nu sute de angajați care stăteau și nu făceau nimic. Dacă ar fi existat alt manager la Tarom, și e un lucru pe care mi-l asum, și nu acea doamnă faimoasă care voia notorietate, Mezei (Mădălina Mezei – n.r.), am fi făcut noi restructurarea mai din timp și lucrurile poate nu ar fi ajuns în acest punct”, a declarat Răzvan Cuc.

Întrebat cum vede situația de la Tarom până la sfârșitul acestui an, fostul ministrul al Transporturilor a răspuns: ”Din cauza crizei de coronavirus, foarte multe companii aeriene din lume sunt afectate. Statul român a dat Tarom un ajutor de salvare pentru a reînnoi o parte din flotă. (...) Eu aș putea să speculez din punct de vedere politic. Politic o să spun următorul lucru: nu cred că la Tarom se face ceea ce trebuie, în momentul de față. Dar dacă sunt obiectiv, criza și problema la Tarom este și datorată pandemiei de coronavirus”.

Potrivit informațiilor prezentate recent de Ștefan Etveș, la Tarom există un șef la 9 angajați. În total, este vorba despre 200 de directori la 1.800 de angajați.

„Se pierd 16.600 de euro pe oră, adică 277 de euro pe minut, adică 400.000 de euro pe zi. Noul șef Tarom pus de către ministrul Transporturilor Lucian Bode în fruntea operatorului aerian se plânge că nu poate face nimic. Ce să mai faci, când la Tarom se cântă prohodul?", a declarat jurnalistul pentru B1 TV.

În același timp, Tarom se confruntă și cu criza generată de pandemia de coronavirus și chiar cu cazuri de infectare în rândul angajaților.

În această săptămână au fost confirmate două noi îmbolnăviri cu COVID-19 la angajați ai companiei aeriene. Primul a fost înregistrat marți, fiind vorba despre o persoană care și-a urmat programul normal de lucru, prin urmare, a intrat în contact cu toți colegii săi. Iar al doilea a fost confirmat joi, fiind un angajat al direcției de securitate de zbor. În acest context, la Tarom a fost demarată o anchetă epidemiologică.

„Urmare a confirmării diagnosticului celor doi salariaţi, în cadrul companiei TAROM a fost declanşată o anchetă epidemiologică pentru identificarea şi înlăturarea pericolului de răspândire a virusului printre ceilalţi angajaţi ai companiei, fiind luate toate măsurile dispuse de autorităţi. Menţionăm că cei doi angajaţi nu au interacţionat, în îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu ce le revin, cu echipajele sau personalul auxiliar al aeronavelor”, se arată într-un comunicat de presă al Tarom.

