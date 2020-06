Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare. Pedeapsă cu suspendare pentru soția sa, Marilena. Decizia Curții de Apel București e definitivă

Daniel Dragomir, fost locotenent-colonel al Serviciului Român de Informații (SRI), a fost condamnat definitiv la 3 ani și 10 luni de închisoare cu executare, pentru fapte de corupție, și va ajunge în spatele gratiilor. Decizia a fost luată, joi, de către Curtea de Apel București și este una definitivă. Soția sa, Marilena, a primit o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare, iar cuplului i-a fost confiscat peste 1 milion de euro.

Daniel Dragomir va trebui să se predea autorităților în cursul zilei de joi, după ce Curtea de Apel București a decis definitiv condamnarea sa pentru infracțiuni de corupție, printre care trafic de influență și spălare de bani. În același dosar, soția sa, Marilena Dragomir, a fost de asemenea condamnată la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare. Celor doi le-a fost confiscată suma de peste 1 milion de lei.

În primă instanță, Daniel Dragomir, fost locotent-colonel în cadrul SRI, fusese condamnat la un an de închisoare cu suspendare, după ce judecătorii de la fond înlăturaseră faptele de corupție și reținuseră doar infracțiunea de fals în declarații. Conform procurorilor anticorupție, fostul ofițer SRI ar fi dat o serie de informații unui om de afaceri libanez și, mai mult decât atât, l-ar fi atenționat pe acesta că este monitorizat de colegii săi de la Direcția de Securitate Economică. În schimbul protecției, Daniel Dragomir a primit de la omul de afaceri libanez sume foarte mari de bani, dar și o mașină de lux.

În momentul în care a săvârșit faptele, Daniel Dragomir era ofițer activ al SRI. Ulterior, el a fost concediat și plasat sub urmărire penală în mai multe dosare. Numele său a devenit cunoscut atunci când a izbucnit scandalul Black Cube, în care Daniel Dragomir este acuzat că ar fi încercat hărțuirea fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi.

