A ucis un om, dar instanţa a fost blândă cu el. Vorbim despre fostul prefect de Constanţa, Ioan Albu, care a fost plasat in arest la domiciliu, după ce a provocat un accident rutier soldat cu moartea unui om. Ioan Albu avea o alcoolemie record în momentul impactului. 2,4 miligrame de alcool pur în aerul expirat! Acum este cercetat pentru ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului.

