Fostul primar Radu Mazăre va fi mutat la Penitenciarul Slobozia (VIDEO)

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre, aflat după gratii în Penitenciarul Rahova, va fi mutat, la începutul săptămânii, în Penitenciarul Slobozia. Avocatul său, Lizeta Haralambie, a declarat că fostului edil i-a fost aprobată cererea transmisă Administrației Naționale a Penitenciarelor, potrivit B1 TV.

Anul trecut, în luna mai, Mazăre a fost extradat din Madagscar și adus sub escortă în România, pentru a execută o condamnare de nouă ani de închisoare primită în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi plaje din Constanţa şi Mamaia.

Avocatul lui Radu Mazăre a precizat că cererea de transfer a fostului primar a fost transmisă în luna ianuarie și a fost aprobată recent, urmând că transferul să se facă, cel mai probabil, luni sau marți.

Mutarea în alt penitenciar a fost cerută de Mazăre, pe motiv că familia să care are domiciliul în Constanța face prea mult timp până să ajungă să-l viziteze în Capitală.

Astfel, Radu Mazăre va fi transferat din Penitenciarul Rahova, la Slobozia.

Lizeta Haralambie a mai spus că Radu Mazăre cerut transferul la Slobozia și deoarece fostul edil ispășește pedeapsa în regim închis, iar Slobozia este cel mai apropiat penitenciar de acest fel de Constanța.

Luna trecută, avocatul lui Mazăre a solicitat că fostul primar să fie trimis înapoi în Madagascar, pentru a fi reluată procedura de extrădare, însă judecătorii au respins această cerere.

Anul trecut, în mai, Radu Mazăre a fost adus sub escortă în România, fiind extrădat din Madagascar, pentru a execută o condamnare de nouă ani de închisoare primită în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri şi plaje din Constanţa şi Mamaia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.