Fostul Principe Nicolae al României crede că va avea ocazia să vadă România întorcându-se la monarhie în următorii ani. Până când acest lucru va fi posibil, nepotul Regelui Mihai speră ca odată cu nașterea copilului său să dea uitării vechile neînțelegeri cu ceilalți membrii ai familiei regale.

Se poate ca România să revină la monarhie

Nicolae I a dezvăluit într-un interviu pentru adevărul.ro că întrevede o schimbarea de regim politic în România, în decursul câtorva decenii.

"Eu cred că se poate ca în timpul vieţii mele România să revină la monarhie. Însă cred că noi toţi trebuie să vrem asta şi trebuie să fim uniţi şi să lucrăm împreună la acest deziderat", a afirmat fostul Principe.



Nicolae vrea să își construiască o familie bazată pe valorile morale regale

Prințul României a mărturisit și că le va transmite copiilor săi valorile tradiționale pe care la rândul său le-a moștenit de la înaintași lui.

"Valorile, cred că da. Dar nu ca înainte. Nu ca într-un regat, de exemplu. Noi încercăm să trăim cu aceste valori morale speciale, le voi transmite şi copilului meu. Şi cred că fiecare dintre noi putem să facem la fel. Putem să le spunem fiecare copiilor noştri ce a făcut fiecare rege şi regină pentru ţară şi cum s-au comportat cu oamenii", a mai spus Nicoale I.

Când se va naște copilul fostului Principe al României

Nepotul Regelul Mihai a vorbit și despre cum decurge sarcina soției sale și unde se va naște copilul.

Chiar dacă nu a dezvăluit sexul copilului, Principele a declarat că Alina-Maria Binder urmează să nască la începutul lunii noiembrie, în Bucureşti, pe cale naturală. Soția lui s-a bucurat de o sarcină fără probleme și este relaxată şi fericită că în curând își va ține micuțul în brațe. Copilul ar putea fi botezat la Curtea de Argeș sau la Sinaia, a mai spus viitorul tătic.



Fostul Principe Nicolae, este singurul nepot al Regelui Mihai

Nicolae este singurul nepot de sex masculin al Regelui Mihai, fiul celei de-a doua fiică a monarhului Românie, Principesa Elena a Romaniei si al profesorului doctor Robin Medforth-Mills.

Principele Nicolae s-a născut în Elveția și-a vizitat pentru prima data Romania alaturi de bunicul sau, Regele Mihai, in primavara anului 1992, la varsta de sapte ani, in prima vizita pe care familia regala a facut-o in Romania dupa Revolutie.

Nicolae al României și Alina Binder s-au căsătorit la Sinaia

Nicolae a cerut-o în căsătorie pe frumoasa lui soție în timpul unei vacanţe pe care au petrecut-o în Marea Britanie, după cum a dezvăluit chiar el în postarea de Facebook. Inelul de logodnă este creat din safir cu diamant, gravat cu numele lor și data de 29 iulie 2017, zi în care a avut loc logodna, dar și aniversarea a doi ani de ralație.

Nunta fostului Principe Nicolae și a soției sale, Alina Binder a avut loc pe 30 septembrie 2018, la Cazinoul din Sinaia, unde au participat mai mulți nobili europeni, dar nu și membrii Familiei Regale a României.

Reprezentanții Casei Regale au fost invitați la eveniment, însă nici Principesa Elena, mama lui Nicolae, nu a participat la cununie, fiind prezentă în schimb sora mai mica a lui Nicolae, care a fost domnisoara de onoare.

Ceremonia religioasă a fost oficiată la Biserica "Sfantul Ilie", iar recepția a avut loc la Cazinoul din Sinaia, unde au mers într-o într-o trăsură unicat în România.