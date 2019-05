Nicolae al României și soția sa, Alina Binder, participă, vineri seară, la Sfânta liturghie prezidată de Papa Francisc în Catedrala Catolică Sfântul Iosif din București.

Fostul principe a fost surprins de corespondentul B1.ro Andrei Ștefan intrândîn cureta sfântului locaș.

