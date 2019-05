Fostul procuror general al României, Augustin Lazăr, s-a retras din viața publică.

Lazăr a declarat pentru realitata.net că și-a reluat activitatea de profesor la Universitatea din Alba Iulia.

“Intr-adevar, mandatul meu de procuror general s-a finalizat la 26 aprilie 2019. Dupa incheierea mandatului, am revenit la Universitatea din Alba Iulia, un oras cultural-istoric cunoscut ca fiind cealalta Capitala a Romaniei, un centru universitar in plina expansiune, care ofera nu numai conditii de viata bune pentru un intelectual, dar si placerea dialogului cu studentii, de a continua cercetarea stiintifica la cel mai inalt nivel”, a declarat Lazăr.

Fostul procuror generala mai spus că nu are niciun regret și că are conștiința împăcată.

“Nu am niciun regret, pentru ca mi-am examinat din timp toate activitatile profesionale, obiectivele de indeplinit mi le-am verificat si indeplinit in timp util. (...)Am constiinta linistita ca judecatorii care au verificat dupa mine munca mea si care, din feririce, au făcut-o riguros, mi-au dat dreptate”, a conchis Lazăr.