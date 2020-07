Fostul procuror Mircea Negulescu, zis și „Portocală”, arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat că ar fi fabricat dovezi

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au dispus, joi, arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a fostului procuror Mircea Negulescu, zis și „Portocală”, care este acuzat că ar fi fabricat dovezi în timpul unor anchete penale. Decizia este definitivă și vine în contextul în care fostul magistrat a fost reținut, săptămâna trecută, de către Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), așa zis Secție specială, în legătură cu modul în care a instrumentat două dosare - el ar fi falsificat probe, ar fi constrâns și ar fi corupt mai multe persoane, astfel încât acestea să facă denunțuri și declarații mincinoase.



Mircea Negulescu a fost reținut de către Secția specilaă în urmă cu o săptămână, fiind plasat ulterior sub control judiciar de către judecătorii Curții Supreme, care respingeau astfel cererea procurorilor SIIJ privind dispunerea unui arest preventiv.

„Respinge propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ), cu privire la inculpaţii Negulescu Mircea şi Iordache Mihai Iuliano. (...) Dispune luarea măsurii controlului judiciar, pe o durată de 60 zile, cu începere de la 16 iulie 2020 până la 13 septembrie 2020, inclusiv, faţă de inculpaţii: 1. Negulescu Mircea, şi 2. Iordache Mihai Iuliano”, se spune în minuta instanței.

Potrivit procurorilor, fostul procuror Mircea Negulescu a fost reținut 24 de ore, fiind acuzat de: „cercetare abuzivă prev. de art. 280 alin. 1 și 2 Cod penal (6 infracțiuni), represiune nedreaptă prev. de art. 283 alin. 1 Cod penal (4 infracțiuni), instigare la represiune nedreaptă în modalitatea participației improprii prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 283 alin. 2 Cod penal în cond. art. 52 alin. 3 Cod penal, influențarea declarațiilor prev. de art. 272 alin. 1 Cod penal în cond. art. 35 alin. 1 Cod penal, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării și în modalitatea participației improprii prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 268 alin. 1 Cod penal în cond. art. 52 alin. 3 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, inducerea în eroare a organelor judiciare în forma instigării și în modalitatea participației improprii prev. de art. 47 Cod penal în ref. la art. 268 alin. 2 Cod penal în cond. art. 52 alin. 3 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, fals intelectual prev. de art. 321 alin. 1 Cod penal (12 infracțiuni) în cond. art. 38 alin. 1 Cod penal, abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal (4 infracțiuni) și constituirea unui grup infracțional organizat prev. de art. 367 alin. 1 și 3 Cod penal”, se arată în comunicatul procurorilor.

Mircea Negulescu ar fi fabricat probe în dosarul „Tony Blair”, în care Victor Ponta a fost acuzat de procurorii DNA că ar fi aranjat vizita fostului premier britanic în România, astfel încât să câștige un plus de capital de imagine în campania electorală din anul 2012. Tot în speța penală instrumentată de așa-zisul „Portocală”, DNA Ploieşti a pus, în 2016, sechestru pe averea lui Sebastian Ghiţă, până la concurenţa sumei de 220.000 euro.



De unde vine porecla „Portocală”





El însuși a povestit, într-un interviu mai vechi, că a primit porecla de „Portocală” în copilărie.

„Porecla vine din copilărie, de altfel o și uitasem pentru că nu mi se spune așa nici, în familie, nici de către prieteni. Am crescut în generația filmului Liceenii, am cântat la chitară, acesta fiind un hobby, iar pentru că instrumentul era de culoare portocalie, mi se spunea Portocală. Prima dată când am reauzit porecla din copilărie a fost în timpul unei anchete penale în 2013, într-un dosar de evaziune și spălare de bani, cu un prejudiciu de 34 milioane de euro, ca parte a unui mesaj de intimidare referitor la o cunoaștere a familiei mele, cu scopul vădit de intimidare, de a mă determina să mă opresc din investigații. Tot în acea perioadă persoane din anturajul celor anchetați, au început să culeagă date și informații în legătură cu mine și familia mea, să organizeze filaje, supravegherea imobilului în care locuiam, supravegherea intrărilor la unitatea de parchet – pentru a observa care sunt persoanele venite la audieri, să caute sau să contrafacă probe în scopul compromiterii mele”, declara Negulescu.