Nicolae Alexe, fostul șef adjunct al IPJ Olt, s-a prezentat, marți, la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a fost audiat. Totuși, comisarul n-a vrut să ofere mai multe detalii referitoare la prezența sa acolo.



Inițial, fostul adjunct din IPJ Olt a fugit de reprezentanții mass-media, ba chiar le-a transmis că poate să alege „și până la Caracal”. În cele din urmă, Nicolae Alexe a slăbit ritmul și a continuat să meargă la pas, dar chiar și atunci a refuzat să răspundă la întrebările presei.



„Cu domnul Rădoi vorbiți, cu noi nu vorbiți”, i-a spus unul dintre reporterii prezenți, făcând referire la un episod din debutul cazului Carcal, când șefii poliției locale ar fi luat legătura cu Remus Rădoi, patronul unor firme de pază, despre care media din zonă scria că ar avea relații în lumea interlopă.

