Fostul șef al CFR SA este audiat, marți dimineață, la DNA, după ce a fost demis de ministrul Răzvan Cuc. Constantin Axinia a fost schimbat săptămâna trecută de Consiliul de Administrație controlat de ministrul Transporturilor. El a declarat că este audiat de procurori în condițiile în care a fost schimbat pentru că ar fi refuzat să semneze contractul de modernizare a tronsonului de cale ferată Braşov-Sighişoara deoarece acesta este contestat în instanță, informează B1 TV.

„Am primit un telefon de la DNA săptămâna trecută, în care am fost chemat în calitate de martor în dosar”, a spus Axinia, la sosirea la DNA.

Întrebat de ce nu a semnat acel contract, fostul șef al CFR SA a răspuns: ”Era riscant şi pentru mine, şi pentru companie. Există un precedent în care s-a semnat după prima instanţă şi după care, la recurs, s-a schimbat soluţia şi atunci compania a fost nevoită acum să rezilieze contractul și să fie acordat părții celeilalte. În cazul ăsta, pe motivarea pe care a dat-o instanța este că nu s-a aşteptat sentinţa definitivă a Curții de Apel şi pentru care acum am fost obligați la plata a patru milioane şi ceva de lei, adică un milion de euro pe care trebuie să o recuperăm”.

