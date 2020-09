Fostul șef al Jandarmeriei, Ionuț Sindile, unul dintre personajele centrale de la protestul diasporei din 10 August, s-a pensionat pe caz de boală la 42 de ani (VIDEO)

Ionuț Sindile, unul dintre personajele importante în timpul protestelor de la 10 august 2018 a ieșit la pensie la 42 de ani. Informația a apărut în spaţiul public chiar în ziua în care a fost audiat la DNA, în dosarul pontării de ore suplimentare în timpul stării de urgență. Cauza pensionării ar fi starea de sănătate şubredă a fostul șef al Jandarmeriei Române.

După 20 de ani de muncă în Jandamerie, colonelul Ionuț Sindile a ieșit la pensie la vârsta de doar 42 de ani.

Deşi fostul şef al Jandarmeriei Române a fost trecut în rezervă încă din luna august, informaţia a apărut în spaţiul public chiar în ziua în care fost audiat la DNA.

Astfel, mai bine de o lună colonelul era la pensie parţial, ceea ce înseamnă că nu va avea o pensie militară întreagă.

La scurt timp însă acesta a ieşit la pensie în totalitate, fapt care ar fi fost cauzat de starea sa de sănătate.

„Colonelul Ionuț Sindile a fost trecut în rezervă începând cu data de 19 august 2020, la solicitarea acestuia, fiind clasat apt limitat", a declarat pentru B1 TV Sorin Despina, purtător de cuvânt al Jandarmeriei.

