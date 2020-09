Fostul șef Transelectrica, Marius Dănuț Caraşol, a fost condamnat la 2 ani și 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că și-a falsificat diploma. Sentința este definitivă.

Fostul şef al Transelectrica Marius Caraşol, acuzat că şi-a falsificat diploma de inginer pentru a putea ocupa funcţia de conducere în companie, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucureşti la 2 ani şi 8 luni închisoare cu suspendare pentru înşelăciune şi uz de fals, potrivit B1 TV.

