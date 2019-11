Prestigioasa publicație The New Yorker a realizat o listă cu cele mai bune 27 de filme din ultimii 10 ani, iar o peliculă românească se află printre acestea.

Este vorba despre filmul "Fotbal infinit", regizat de Corneliu Porumboiu și lansat anul trecut.

(Foto: imdb.com)

Topul este realizat de criticul de film Richard Brody.

Acesta scrie că pe lângă filmele unor cineaști consacrați precum Martin Scorsese, Clint Eastwood, Spike Lee, Sofia Coppola, Wes Anderson, Jim Jarmusch, Frederick Wiseman și Paul Thomas Anderson, există o mulțime de filme realizate de oameni tineri și o mulțime de actori care s-au consacrat în urma acestora, potrivit ziare.com.

Filmul ‘Fotbal infinit’ al regizorului Corneliu Porumboiu, pe lista CELOR MAI BUNE FILME din ultimul deceniu

Iată care sunt cele 27 de filme propuse Richard Brody:

"The Wolf of Wall Street" (2013), Martin Scorsese

"Madeline's Madeline" (2018), Josephine Decker

"Get Out" (2017), Jordan Peele

"An Elephant Sitting Still" (2019), Hu Bo

"Did You Wonder Who Fired the Gun?" (2018), Travis Wilkerson

"The Future" (2011), Miranda July

"Margaret" (2011), Kenneth Lonergan

"The Grand Budapest Hotel" (2014), Wes Anderson

"Somewhere" (2010), Sofia Coppola

"Li'l Quinquin" (2015), Bruno Dumont

"Film Socialisme" (2011), Jean-Luc Godard

"An Oversimplification of Her Beauty" (2013), Terence Nance

"Holy Motors" (2012), Leos Carax

"Coma" (2016), Sara Fattahi

"Red Hook Summer" (2012), Spike Lee

"Zama" (2018), Lucrecia Martel

"Moonlight" (2016), Barry Jenkins

"The Mule" (2018), Clint Eastwood

"It Felt Like Love" (2014), Eliza Hittman

"The Last of the Unjust" (2014), Claude Lanzmann

"In Jackson Heights" (2015), Frederick Wiseman

"A Ghost Story" (2017), David Lowery

"A Screaming Man" (2011), Mahamat-Saleh Haroun

"A Quiet Passion" (2017), Terence Davies

"Taxi" (2015), Jafar Panahi

"Let the Sunshine In" (2018), Claire Denis

"Infinite Football" (2018), Corneliu Porumboiu.