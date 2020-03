CORONAVIRUS | Un celebru fotbalist de la Juventus a fost diagnosticat cu temutul Covid-19

Fotbalistul italian Daniele Rugani, în vârstă de 25 de ani, a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar este asimptomatic în acest moment, a anunțat clubul sportiv Juventus.

Atât sportivul, cât și cei cu care a avut contact sunt izolați și respectă toate măsurile impuse de lege.

