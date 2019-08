Asta este imaginea zilei. În spațiul public a apărut o fografie cu Alexandra, una din victimele de la Caracal, împreună cu artistul Ștefan Bănică Jr.

Se pare că forografie a fost făcută în urmă cu 3 ani, atunci când fata l-a întânit pe artist și fiind un mare fan au imortalizat momentul.

Imaginea cu tânăra care atunci avea doar 12 ani a înduioșat o țară întreagă, dar mai ales pe Bănică care a postat fotografie pe pagin a sa de Facebook, alături de un mesaj plin de emoție.

„Am facut multe poze la viata mea, dar, cand am vazut aceasta fotografie, cu aceasta copila, Alexandra Macesanu, de care nu stiam, poza facuta, se pare, acum 3 ani la Alba Iulia, mi s-a strans inima cat un purice. Ce s-a intamplat la Caracal e o tragedie de proportii. Sunt revoltat, ca majoritatea dintre voi, am un sentiment profund de indignare cu neputinta si amaraciune ca traiesc intr-o tara in care ura, hotia, prostia, coruptia nu mai au nici o limita. Oare cate cazuri "Alexandra", "Luiza", "Colectiv" vor mai fi, ca sa ne trezim si sa schimbam ceva real?”, a declarat și artistul la poza pe care a distribuit-o pe pagina personală sa de Facebook.