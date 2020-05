Fragmente posibil provenite de la un meteorit, descoperite la Iași. Profesorul universitar Silviu Gurlui: 'După zgomotul puternic de la impactul cu acoperișul a urmat zgomotul undei de șoc din aer'

Un fenomen neobișnuit a avut loc în județul Iași. Un profesor de fizică anunță că a descoperit mai multe fragmente posibil provenite de la un meteorit, în timp ce oamenii din mai multe comune din județ spun că au auzit o bubuitură puernică la finele săptămânii trecute. Silviu Gurlui, conf. univ. dr. la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, susţine că acele bucăţi de rocă ar putea fi părţi dintr-un meteorit. În prezent, profesorul de fizică analizează fenomenul.







Profesorul de fizică Silviu Gurlui este de părere că cele două corpuri de culoare negricioasă, cu urme argintii şi prezentând arsuri, cel mai probabil de material topit, sunt de faptu fragmente dintr-un meteorit.

Profesorul Silviu Gurlui a făcut şi câteva postări pe pagina sa de Facebook, unde cere mai multe informaţii de la oamenii care stau în vecinătatea locului în care s-a petrecut fenomenul.



“La ora 19 am plecat din Bacau spre Negresti. 20:30 am recuperat de acolo cele doua corpuri. M-am intors apoi spre Bacau. La ora 22 am intrat in localitatea Zapodia (Traian) si chiar atunci am intrat in direct la Digi24 prin telefon (dupa ce am oprit masina). Cele doua corpuri se afla la mine pentru analize specifice. Ciprian Ifteme mi-a spus ca cele doua corpuri au lovit violent acoperisul, au ricosat apoi intr-un copac aflat in imediata vecinatate, ele regasindu-se apoi, linga casa, pe sol. Dupa zgomotul puternic de la impactul cu acoperisul a urmat zgomotul undei de soc din aer. Ar fi fost 1-2 secunde declalaj temporal intre cele doua evenimente. Mentionez ca zgomotul l-am putut receptiona de la Bacau. Eram pe cimp, la treaba (spatiu deschis). Zgomotul sesizat de mine a fost asemanator cu cel de anul trecut de pe 9 iulie. Zgomotul s-a resimtit in foarte multe localitati invecinate, pina la Iasi (Cug). Ca sa descifram fenomenul si traiectoria eventualelor corpuri care au intrat in atmosfera, eventuale detalii cinetice, rog populatia sa trimita mai departe informatii aici: locul si momentul de timp, ce a observat. Dupa aparente, pare un corp tip meteorit care s-a descompus in atmosfera si apoi fragmentele s-au raspindit spre localitatea Ipatele (Iasi). In afara de cele doua corpuri, deocamdata nu mai sunt gasite alte fragmente. Doar dupa analize fizico-chimice detalitate am putea sa confirmam originea si caracteristicile corpurilor”, scrie Gurlui pe Facebook.

Foto: fragment posibil provenit de la un meteorit, găsit la Iași





Ce spun localnicii comunelor în jurul cărora ar fi căzut fragmentele de meteorit





Profesorul ieșean a cerut și mai multe informaţii de la oamenii care stau în vecinătatea locului în care s-a petrecut fenomenul. La postările respective sunt zeci de comentarii. Toţi cei care au răspuns dau ca reper aceeaşi oră a producerii zgomotului puternic: 13.15.



„Bună ziua! Vă semnalez că sâmbătă, la ora 13:15, şi în localitatea Epureni - Bd, jud. Vaslui, la aproximativ 84 Km de Ipatele, s-a auzit un vuiet puternic şi o bubuitură. În apropiere, şi ceva mai la altitudine, este o pădure, şi de aceea acest vuiet l-am perceput ca fiind unul destul de puternic dar difuz. Aşteptăm noutăţi legate de acest fenomen”, se arată într-un comentariu.

''Buna ziua, Am auzit o bubuitura puternica, ca de la o explozie a unei bombe în timp ce eram în casă, in localitatea Dumești, județul Vaslui', scrie un alt român.

Meteorit căzut la Iaşi







Un fenomen asemănător a avut loc în luna iulie a anului trecut, tot pe raza judeţului Iaşi, după cum spune profesorul Gurlui.

”Ieri (n. red. - sâmbătă, 23 mai), în localitatea Ipatele, aflată în sudul judeţului Iaşi, la 40 de kilometri de municipiul reşedinţă, s-a înregistrat un zgomot foarte puternic. El era asemănător celui de pe 9 iulie 2019, care a fost produs de un meteorit. De data aceasta, un localnic, Ciprian Ifteme, a auzit un zgomot foarte puternic cauzat de căderea unor corpuri direct pe casă, care au ricoşat pe un pom aflat în vecinătate. Acele corpuri au fost colectate de pe sol. După zgomotul puternic de la impactul cu acoperişul a urmat zgomotul undei de şoc din aer. Între cele două evenimente a fost un decalaj de una-două secunde. Zgomotul şi unda de şoc au fost resimţite de locuitorii de pe un areal de 40 de kilometri, după estimările mele şi relatările localnicilor. Zgomotul l-am recepţionat şi la Bacău, unde mă aflam pe un câmp", a mai declarat Silviu Gurlui, potrivit Adevarul.