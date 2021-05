Fragmentele din racheta chinezească s-au prăbușit pe Pământ, fără incidente. Unde au ajuns resturile care au provocat îngrijorare și ce s-a văzut pe cer (VIDEO)

Fragmentele rachetei chinezești, care au îngrijorat specialiștii mai bine de o săptămână, au intrat în atmosferă duminică dimineață. Din fericire, nu au căzut într-o zonă populată, așa cum se temeau experții, ci în Oceanul Indian, după ce mare parte din componente au ars la reintrarea în atmosferă.

Partea principală din uriaşa rachetă care a lansat primul modul al Chinei pentru staţia spaţială Tianhe a ajuns la vest de arhipelagul Maldive. Presa chineză a raportat că părţi ale rachetei au reintrat în atmosferă la ora Chinei 10:24.

Racheta Long March 5B a lansat, pe 29 aprilie, primul modul al Chinei pentru staţia spaţială Tianhe. Se întâmplă adesea ca părţi din rachete să cadă înapoi pe Pământ, dar cazul acesteia a stârnit îngrijorări din cauza lipsei controlului.

