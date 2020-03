Doboș, despre creativitatea preoților din Italia: Unii s-au urcat și pe acoperișuri. „Trebuie să supraviețuim, ca să viețuim mai apoi” (VIDEO)

Francisc Doboș, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Romano-catolice din București, a făcut un apel la responsabilitate și la calm, în contextul stării de urgență declanșată de epidemia de coronavirus. Preotul a precizat că Biserica Catolică va respecta întocmai indicațiile autorităților și sfătuiește toți românii să procedeze asemenea. „Trebuie să ne adaptăm toți acum, nu doar din punct de vedere spiritual. Trebuie să supraviețuim, ca să viețuim mai apoi”, a afirmat Doboș.

„Facem un apel la responsabilitate și la calm. Să tratăm cu cea mai mare seriozitate, nu este de glumă. Vorbesc cu preoți și prieteni din Italia și nu e de glumă. Să nu credem că e doar o viroză respiratorie și că ne agităm prea mult, că în fiecare an mor oameni. Nu e așa! Nu trebuie să panicăm pe nimeni, dar trebuie să-i facem atât de responsabili pe oameni, că ține și de noi. Să stăm acasă, să avem grijă, pentru că Dumnezeu ne mântuiește. Faptul că lipsim acum, în această perioadă, de la biserică, că putem participa la Sfânta Liturghie online, asta e situația! Nu ne dorim, dar ne adaptăm. Nu mai celebrăm în biserică, celebrăm afară. Sunt situații excepționale, adică folosim credința și rațiunea noastră. Credința nu e împotriva rațiunii noastre. Îi îndemnăm pe credincioși să respecte măsurile autorităților, pentru că nu le iau decât pentru binele tuturor. Trebuie să strângem cureaua, toți să intrăm în această dimensiune a responsabilității, ca să nu dureze prea mult”, a declarat Francisc Doboș, pentru B1 TV.

