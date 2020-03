Franța a intrat în faza a treia a epidemiei de coronavirus și, în ciuda anticipării și pregătirii, spitalele sunt total depășite, susține Dr. Radu Lupescu, medic român în această țară și președintele Asociației medicilor din clinica Rhéna de la Strasbourg

Într-o postare pe Facebook, acesta informează că, sâmbătă seară, autoritățile au luat decizia izolării sociale, dar măsura pare să vină prea târziu.

Medicul subliniază că infecția este extrem de periculoasă: de două ori mai contagioasă decât gripa și de 10-15 ori mai mortală, mai ales pentru cei în vârsta. Boala se manifestă în cazurile grave printr-o insuficiență respiratorie acută de o evoluție extrem de rapidă, a mai explicat el.

Dr. Radu Lupescu a insistat că, pentru prevenirea răspândirii COVID-19, este nevoie de izolare socială maximă.

Postarea integrală a medicului:

„Franța a intrat in faza 3 a epidemiei.

Izolarea socială a fost decisă sâmbătă seara, probabil prea târziu. Reamintesc aici că această infecție este aproximativ de două ori mai contagioasă decât gripa și de 10-15 ori mai mortală, mai ales pentru cei in vârsta. Dar avem actualmente in Alsacia persoane sub 60 de ani in terapie intensivă, sub asistență respiratorie, în stare extrem de gravă. Boala se manifestă in cazurile grave printr-o insuficiență respiratorie acută de o evoluție extrem de rapidă. Paturile de reanimare din regiune încep să fie saturate. Nu mai e nici-un loc in reanimare in Mulhouse nici Colmar, in ciuda măririi capacității. In ciuda anticipării și pregătirii, spitalele sunt total depășite. In Strasbourg, 50 de pacienți in reanimare sunt COVID+.

Concluzia este:

NU vă mai puneți întrebări!

IZOLARE SOCIALĂ MAXIMĂ, DE AZI!

Mai jos un grafic care arată ce se întâmpla dacă se întârzie cu o zi: 40 % de cazuri in plus”.

Foto: T Puerto / Radu Lupescu - Facebook

La ora publicării acestei știri, în Franța au fost confirmate 5.423 de cazuri de infectare, doar 12 dintre ele fiind vindecate. 400 de persoane se află în stare critică. 127 de oameni au murit.

În România, Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, luni dimineață, că numărul infectărilor cu noul coronavirus a ajuns în România la 158. Încă 19 noi cazuri au fost înregistrate de la precedenta informare. În carantină sunt 3.008 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul. (Detalii AICI)