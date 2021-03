Fratele unuia dintre electricienii uciși la Onești: După ce am aflat că ar fi putut fi împușcat, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat

Paul Iștoan, fratele unuia dintre electricienii sechestrați și uciși, luni, în apartamentul din Onești, spune că reprezentanții firmei de servicii funerare care a preluat corpul acestuia l-au anunțat că bărbatul era infectat cu coronavirus. Asta la scurt timp după ce Paul Iștoan a aflat că pe trupul fratelui său ar exista și răni provocate de gloanțe.

”Erau urme ca de la un pistol cu gloanțe de cauciuc. Imediat după ce am aflat că Silviu ar fi putut fi împușcat, la o jumătate de oră, am primit telefon de la servicii funerare, care mi-au spus că are COVID și că l-au sigilat”, a declarat fratele vctimei, citat de Antena 3.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat că pe corpul unuia dintre muncitorii uciși la Onești există nu doar răni provocate de cuțit, ci și urme de gloanțe de cauciuc.

Potrivit sursei citate, muncitorul de 36 de ani fusese, într-adevăr, diagnosticat cu COVID-19, însă asta s-a întâmplat în urmă cu mai mult timp, în cazul lui periaoda de izolare fiind deja încheiată.

Totodată, fratele lui Silviu Iștoan a dezvăluit că în urmă cu 10 ani în Onești a avut loc un caz similar.

”Acum 10 ani, sau 11 ani, să fi fost un caz similar, în care colegul a fost sechestrat de nevasta agresorului și de fiica dumnealui, în același apartament, cu aceeași situație. Probabil încerca să îl sechestreze, și după să îl cheme și pe bărbat. Colegul a reușit să scape și imediat când a scăpat s-a dus direct la poliție, în Onești. Din câte am înțeles a depus și plângere scrisă la poliție, și răspunsul plângerii a fost că «nu avem ce să îi facem»”, a mai declarat fratele electricianului.

Paul Iștoan spune despre polițiștii care au intervenit la fața locului că păreau debusolați și l-au asigurat în permanență că situația este sub control. Asta deși atacatorul amenința că îi va ucide pe cei doi bărbați.

”La un moment dat, se aud țipete, cred că era și glasul fratelui meu. Vreo trei dintre ei au început să fugă și am fugit și eu, câțiva dintre ei s-au întors la mașină, erau debusolați parcă, vreo trei au plecat fără nimic în mână, au venit și ceii cu berbecul, dar era la distanță destul de mare față de scara unde trebuia să intre ei. Eu mă gândesc că dacă ești din trupele speciale și vii la o intervenție de genul ăsta, te echipezi repede, și-ai luat berbecul în mână, îți iei scutul și te duci într-o poziție de atac mai aproape de scară, nu la patru scări distanță și stai acolo cu berbecul în dinți și aștepți să poți să intervii. Nu stai la o vor,bă, la o țigară... Pur și simplu erau toți prea relaxați, ca și cum ăla nu era cu un cuțit în mână acolo să facă nimic. (...) Eu nu puteam să fac nimic, am încercat să fac poze. Nu mai zic că polițiștii mi-au zis că nu am voie să fac poze. Ești pe domeniul public, probabil că ai voie să faci poze. Unul dintre polițiști mă lua la mișto: «ce treabă ai tu cu pozele, ce dacă e fratele tău, lasă că îți spunem noi, nu te mai agita atât». Deci era tăiat, îl scoteau din scară și îmi spuneau să nu mă mai agit atât”, a mai declarat Paul Iștoan, într-un interviu pentru jurnalistul Sabin Gherman.