Frații interlopului Emi Pian, reținuți 24 de ore pentru tentativă de omor





În vârstă de 39 de ani, Florin Mototolea, zis Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a fost înjunghiat mortal săptămâna trecută, în timpul unei partide de barbut, iar la conflict ar fi participat și cei doi frați ai interlopului, Ciprian și Grațian.

Principalul suspect în cazul morții lui Emi Pian este Richard Emanuel Gheorghe, membru al clanului Rinu. În acest moment, bărbatul se află în arest preventiv.

Tot miercuri, avocata familiei lui Emi Pian a declarat că liderul clanului Duduianu „nu era o persoană agresivă, nu era o persoană care să umble cu cuțite după el, nu a deranjat absolut niciodată pe nimeni”.

„Este puţin inegal tratamentul, având în vedere faptul că Emi a fost omorât. Emi nu era o persoană agresivă, nu era o persoană care să umble cu cuţite după el, nu a deranjat absolut niciodată pe nimeni. Vorbim ca şi comportament în societate. (...) Ei au spus clar că nu se vor răzbuna. Cui foloseşte această răzbunare? Emi a murit, este în pământ, nu are cui să-i folosească lucrul ăsta”, susține avocata.



Amenzi la înmormântarea lui Emi Pian, pentru încălcarea regulilor de siguranță sanitară





La înmormântarea interlopului Emi Pian, Poliția și Jandarmeria s-au mobilizat și au însoțit cortegiul funerar, astfel încât să prevină eventuale incidente neplcăute. Împreună cu familia lui Florin Mototolea, forțele de ordine au stabilit traseul parcurs de cortegiu.

„Conform legii de organizare şi funcţionare a Jandarmeriei Române, aceasta este obligată să asigure măsurile de ordine la orice adunare de persoane apărută în spaţiul public, indiferent de natura şi contextul acesteia. Am fost prezenţi, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea eventualelor incidente şi limitarea efectelor adunării publice asupra căilor de comunicaţii, ţinându-se cont de faptul că trebuie înlesnită circulaţia Ambulanţei, Pompierilor şi altor forţe care acţionează în regim de urgenţă. Acolo unde au fost constatate încălcări ale legii, Jandarmeria a aplicat măsuri în consecinţă. Astfel, au fost aplicate 5 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 5.500 de lei, în conformitate cu prevederile Legii 55/2020, pentru nerespectarea măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de Covid-19", a transmis Jandarmeria Bucureşti.

Autoritățile au fost prezente și la priveghiul lui Emi Pian, iar intervenția forțelor de ordine a fost comentată de finul interlopului.

„Ne-am speriat când am văzut atâta poliție. Nu vrem să se facă ură de rasă la noi, că suntem romi, să nu lase lumea să vină să-l vadă. Vrem să putem să stăm la priveghi. Ne-a șocat câtă poliție a venit. N-a fost scandal, nici n-o să fie cum s-a spus, că ne batem, că ne tăiem, că ne omorâm...Niciodată! Am plâns, am urlat cu masca la gură! Nu suntem câini, suntem și noi niște oameni. Nu suntem bolnavi, nu cred în așa ceva, că doar avem și noi copii, câte cinci-șase, nepoți și toate alea. Suntem foarte îndurerați. Poliția trebuie să își facă treaba, nu ne punem contră, dar și ei trebuie să ne lase, să nu facă ură de rasă", a declarat finul lui Emi Pian, pentru România TV.