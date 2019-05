Momentul adevărului! 9 frici pe care 90% dintre bărbați le au, dar nu vor să recunoască

Cand se vorbeste despre insecuritati, oamenii se gandesc la femei insa adevarul este doar ca ele sunt vorbesc despre aceste lucruri deschis. Insa si barbatii se tem de anumite situatii, insa nu dezvaluie asta pentru ca ei asa au fost crescuti si educati: sa fie curajosi si sa nu se teama de nimic.

Iata, totusi, lucrurile care ii pun pe ganduri pe barbati:

1. Modul in care arata

Exista stereotipuri despre femei, cum ar trebui sa se imbrace, sa arate si sa se simta, insa nu si in cazul barbatilor. Insa si ei se ingrijoreaza in legatura cu modul in care arata: nu vor sa fie nici prea firavi, insa nici sa aiba burta. In revistele de moda nu apar doar femei cu si barbati, pentru ca si ei vor sa arate perfect, ca actorii sau cantaretiii faimosi. In plus, isi doresc sa atraga femei si se gandesc cum sa arate bine pentru iubitele lor.

2. Bani

Barbatii cred ca sunt obligati sa vina cu banii in casa. Statutul lor social este cel care ii ingrijoreaza cel mai tare si, in plus, cam peste tot in lume barbatii trebuie sa plateasca pentru partenera la prima intalnire in oras. Multor femei nu le pasa prea mult despre situatia financiara a barbatului cu care se intalneste. Iar daca partenera se da in vant dupa lucrurile scumpe, s-ar putea sa nu merite atentia ta intrucat nu-i pasa deloc de tine. Totusi, stabilitatea economica este foarte importanta atunci cand esti adult si vrei sa intemeiezi o familie.

3. Inaltime

Inaltimea reprezinta una dintre cele mai mari motive de ingrijorare in randul barbatilor, de vreme ce femeile sunt atrase, de regula, de masculii mai inalti. Barbatul ideal ar trebui sa fie inalt si puternic. Insa conteaza mai putin inaltimea intr-o relatie, ci mai degraba inima acelui urmas al lui Adam.

