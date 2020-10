Fructe și legume mai scumpe în piețe, comparativ cu anul trecut. Cât îi costă pe români proviziile din cămară (VIDEO)

Anul acesta ne costă mai mult să umplem cămara pentru iarnă. Seceta a făcut ca legumele de pe tarabele din piață să aibă prețuri mai mari comparativ cu anul trecut. Recolta din această toamnă este mult mai mică, iar gospodinele au făcut provizii mai puține din cauza prețurilor piperate.

Este sezonul murăturilor însă gospodinele nu se înghesuie să meargă la piață pentru a face cumpărături, din cauza preţurilor piperate ale legumelor. Pentru cine doreşte să facă pregătitirile pentru iarna care vine trebuie să scoată mai mulţi bani din buzunar, comparativ cu anul trecut.

În piețe, tarabele sunt pline de legume proaspete, numai bune pentru preparat murături. Cumpărătorii se lasă însă așteptati. Castravetii, ardeii, vinetele şi gogonelele erau la mare căutare anii trecuţi. Acum gospodinele fac aprovizionari mai puține pentru iarna, din cauza prețurilor ridicate.

Din cauza secetei și a vremii capricioase prețurile sunt mai mari ca toamna trecută, spun agricultorii, care au marfa mai putina pe tarabe.

