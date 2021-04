Fundația Magna cum Laude-Reut – Complexul Educațional Laude-Reut participă la Marșul Vieții, între Auschwitz și Birkenau, în semn de respect față de victimele nazismului

În calitate de reprezentant oficial în România al International March of the Living, Fundația Magna cum Laude-Reut – Complexul Educațional Laude-Reut participă anual la Marșul Vieții, între Auschwitz și Birkenau, un program educativ anual, aducând peste 20.000 de persoane din întreaga lume în Polonia să studieze istoria Holocaustului și să înțeleagă rădăcinile prejudecăților, intoleranței și urii, o adevărată lecție de istorie pe viu.

Pentru al doilea an consecutiv de la demararea acestui proiect în 1988, Marșul Vieții, desfășurat pe cei 3 km ce leagă lagărele Auschwitz I de Auschwitz II – Birkenau în semn de respect față de victimele nazismului, se va desfășura online, din cauza pandemiei COVID-19.

“ Regretăm situația actuală, însă istoria ne învață că totul este temporar, că vremurile se schimbă și, chiar dacă nu putem șterge faptele deja petrecute, avem puterea și mai ales obligația de a nu le uita și a nu le repeta – NEVER MEANS NEVER!”, transmite Laude-Reut, prin intermediul unui comunicat de presă.

Tradiția March of the Living este de a insera mesaje de aducere aminte și compasiune pe plăcuțe de lemn plasate pe linia de cale ferată care aducea trenurile morții, toate aceste plăcuțe fiind apoi colectate de organizatori și păstrate într-o mare arhivă.

Participanții din anii anteriori au putut să facă acest lucru în fața infamei porți a lagărului Auschwitz-Birkenau, iar acum avem la dispoziție site-ul comemorativ https://nevermeansnever.com/.

E. S. David Saranga, Ambasador al Statului Israel, s-a alăturat celor 155 de români, printre care numeroși elevi Laude-Reut, care s-au înscris să participe în acest an la March of the Living, prin transmiterea de mesaje de solidaritate cu victimele Holocaustului, în scopul conștientizării pericolului creat de orice formă de extremism, antisemitism, xenofobie, violență cu care societatea actuală se confruntă.

Tova Ben Nun-Cherbis, Președinte Fondator al Fundației Magna cum Laude-Reut – Complexul Educațional Laude-Reut, a scos în evidență datoria individuală de învățare a istoriei și lecțiilor trecutului pentru protejarea viitorului, subliniind necesitatea de a sădi valorile toleranței și multiculturalității pe care școala Laude-Reut le promovează și le apără.

Tradiția March of the Living aduce onoare școlii Laude-Reut ce păstrează vie memoria Holocaustului, precum și României, prin toate eforturile la care s-a înscris pentru combaterea antisemitismului și discriminării.

March of the Living 2021 poate fi urmărit în direct joi, 8 aprilie, orele 17.00, aici https://www.motl.org/2021-virtual/