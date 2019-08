Natura s-a dezlănţuit la Constanţa, unde meteorologii au emis, sâmbătă seară, un cod portocaliu de furtună. Timp de oră oraşul de la malul mării a fost măturat de rafale de vânt care au ajuns şi la 90 de kilometri pe oră iar ploaia a inundat străzile. În urmă a rămas un adevărat dezastru, zeci de copaci rupţi, maşini zdrobite şi acoperişuri smulse, informează B1 TV.

Aversele torențiale au adus şi 30 de litri de apă pe metru pătrat.

Mai multe panouri publicitare, dar și acoperișul unui restaurant au fost smulse de vânt, iar zeci de copaci s-au prăbușit peste mașini.

Probleme au fost și în stațiunea Mamaia. O schelă s-a desprins de pe o clădire, în zona satului de vacanţă.

În Agigea, canalizarea a fost ineficientă în faţa ploii abundente, iar mai multe străzi au fost inundate. Aceeași situație a fost și în Eforie Nord. Aici s-a format o trombă de apă, pe care cei aflaţi la plajă au surprins-o pe camerele de filmat.

În urma furtunii care a lovit județul Constanța, autoritățile au primit peste 150 de apeluri, în care le-a fost solicitat ajutorul.

