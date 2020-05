Furtună de nisip în Botoșani, filmată de șoferi prinși în trafic / ANM a emis cod portocaliu de vijelii pentru mai multe județe (VIDEO)

A fost o adevărată furtună de nisip în județul Botoșani. Imagini au fost filmate de șoferii prinși în norul de praf. De altfel, de luni seară, o masă de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană a ajuns pe teritoriul României. Între timp, Administrația Națională de Meteorologie a emis două coduri galbene și unul portocaliu de intensificări ale vântului, manifestări de instabilitate atmosferică și chiar vijelii, valabile până la finalul zilei de marți.

Imagini cu o furtună de nisip au fost surprinse în localitatea Dângești, pe Drumul Județean 29. De altfel, județul Botoșani se află sub cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului și vijelii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.