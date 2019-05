Noapte DE COȘMAR în Capitală! Furtuna a făcut PRĂPĂD (VIDEO)

A fost "mama tuturor furtunilor" în București în noaptea de miercuri spre joi.

Cerul Capitalei a fost brăzdat de zeci de tunete și fulgere însoțite de rafale de ploaie.

Meteorologii au emis o avertizare de furtună pentru Capitală cu frecvente descărcări electrice, vânt puternic şi grindină de dimensiuni mici.

Mii de fulgere au brăzdat cerul timp de mai multe ore. Din cauza zgomotului, dar şi a alarmelor, oamenii s-au trezit şi au filmat totul.

Furtuna a început în jurul orei 1:00 şi a ţinut până la 3:00. Fulgerele şi tunete au fost însoţite şi de o ploaie puternică, dar şi de vânt. Cine a fost prins în trafic abia mai putea vedea la un metru în faţă.

Străzile erau pline de şiroaie de apă, iar copacii erau cât pe ce să se rupă.

