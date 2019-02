O furtună puternică a făcut ravagii în Capitală: Zeci de copaci, puși la pământ de vânt (VIDEO)

Furtună puternică în Capitală, vineri seară. Mai mulți copaci au fost puși la pământ de rafalele de vânt. Din fericire, nu au fost victime. Șoferilor însă nu le-a fost ușor, vizibilitatea fiind extrem de scăzută.

La ora transmiterii acestei știri, în București sunt zeci de intervenții ale pompierilor. Au fost situații în care stâlpi de înaltă tensiune sau copaci au căzut pe carosabil, iar în cădere au rupt mai multe fire de înaltă tensiune. De asemenea, vântul puternic a pus la pâmânt și câteva panouri publicitare.

Potrivit reprezentanților ISU, între orele 16:00-20:30 au fost 50 de intervenții din cauza fenomenelor meteo din București și Ilfov.

În urma vântului puternic, 10 mașini au fost avariate, 12 copaci au căzut, s-au despins 19 table, opt cabluri s-au rupt, au căzut patru stâlpi și șapte panouri publicitare s-au desprins.

