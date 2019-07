O furtună, cu rafalele de vânt ce au atins şi 120 km/h, a lovit Drobeta Turnu Severin în noaptea de duminică spre luni, arată Jurnalul de Mehedinţi.

Anterior furtunii, fusese emis un cod roşu, însă sistemul "RO ALERT" a trimis o atenţionare abia când furtuna slăbise în intensitate.

